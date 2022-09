Creador de Mortal Kombat explica cómo nació el logo de la saga

A día de hoy, uno de los logos más icónicos del mundo de los videojuegos es el de Mortal Kombat, mismo que pone como protagonista a una especie de dragón que llama a los peleadores al combate. Y con eso, algunos fans se preguntan cómo fue su origen, por lo que uno de los creadores de la franquicia ya respondió tan singular cuestión.

En Twitter, John Tobias dio a conocer el logotipo original dibujado a mano que creó para el primer juego de Mortal Kombat y profundizó en sus antecedentes. También se aclaró un poco la confusión con parecerse a un caballito de mar, algo que fue un punto criticado en su momento.

Here’s a recently discovered image of the very first drawing of #MortalKombat’s dragon icon. I designed the icon as both a symbol of our game and its fictional tournament… (thread) #MK30 pic.twitter.com/vVIDr4K9aP

