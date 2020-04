Creador de God of War confirma que el cristianismo existe en este universo

Incluso antes de que God of War (2018) fuera lanzado, los fans se cuestionaron cuáles eran los siguientes dioses a los que Kratos se estaría enfrentando en esta nueva entrega. Por supuesto, ahora sabemos que el espartano se mudó a tierras Nórdicas, intentando vivir en paz por lo que resta de sus días. Esto nos dejó preguntándonos: ¿existen otras religiones y mitologías dentro de este universo?

La respuesta a esta pregunta, de acuerdo con su creador y director, Cory Barlog, es sí. Después de que un fan le preguntara si el cristianismo existía dentro del mundo de God of War, Barlog le respondió que sí, aunque no creo que algún día vayamos a ver a Kratos enfrentándose a Jesucristo o a Satanás:

It’s part of the world, yes. — Cory Barlog? (@corybarlog) April 6, 2020

“Es parte del mundo, sí.”

La respuesta de Barlog no debería ser tan sorprendente considerando las numerosas pistas dentro del juego que indican la presencia de varios dioses a lo largo de las diferentes religiones y mitologías. De hecho, a principios de 2018, Barlog adelantó que el equipo había buscado la posibilidad de incorporar el cristianismo dentro de God of War II. Ahora, sabemos que esta religión existe dentro de este universo, independientemente de que Kratos vaya o no, a interactuar algún día con ella.

Fuente: Cory Barlog