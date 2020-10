Crash Bandicoot 4 logra arrebatarle el primer lugar en ventas a Mario

El pasado 2 de octubre vimos el lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time en PS4 y Xbox One. Aunque las ventas físicas del juego no fueron tan buenas como las de la N. Sane Trilogy, la nueva aventura del marsupial tuvo el suficiente éxito para colocarse como el juego más vendido de la última semana en Reino Unidos, y de esta forma arrebatarle el primero puesto a Super Mario 3D All-Star en esta región.

De acuerdo con GamesIndsutry.biz, Crash Bandicoot 4 fue toda una sensación en PS4, donde logró el 82% de sus ventas totales. De igual forma, EA se posiciona en el segundo puesto con Star Wars: Squadrons. De acuerdo con el sitio, la diferente entre estos dos juegos fue de solo mil unidades.

Por otro lado, se ha mencionado que las ventas iniciales de Squadrons son menores en comparación con el lanzamiento de Star Wars Jedi: Fallen Order. Sin embargo, es importante considerar que el COVID-19 ha provocado un declive en las ventas físicas, y esta lista de Reino Unido no toma en cuenta las unidades digitales, así que el número de copias totales de Crash Bandicoot 4 y Squadrons probablemente son mayores.

A continuación puedes ver la lista de los 10 juegos más vendidos durante la última semana en Reino Unido:

–Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Activision

–Star Wars: Squadrons – Electronic Arts

–Super Mario 3D All-Stars – Nintendo

–Animal Crossing: New Horizons – Nintendo

–Marvel’s Avengers – Square Enix

–Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo

–Minecraft Dungeons – Microsoft

–Minecraft – Nintendo

–Mafia: Definitive Edition – 2K Games

–Mafia Trilogy – 2K Games

Vía: GamesIndustry.biz