Ya pudimos jugar Watch Dogs: Legion y acá te contamos qué nos pareció

La nueva generación de consolas está justo a la vuelta de la esquina, y muchos de nosotros ya estamos buscando con qué juegos vamos a estrenar nuestro PlayStation 5 o Xbox Series X/S. Ubisoft tiene dos importantes lanzamientos programados para esas fechas: Assassin’s Creed Valhalla y Watch Dogs: Legion. Este último ya tuvimos oportunidad de probarlo y acá te vamos a contar qué nos pareció. Spoiler alert: está mucho mejor de lo que crees.

La versión que jugué fue la de PC, así que no sabría decirte exactamente qué tal corre en la actual generación de consolas. Dicho lo anterior, vale la pena recordar que Watch Dogs: Legion tendrá mejora gratuita next-gen. Ahora sí, con esa información despejada es hora de contarte mis impresiones sobre cuatro horas seguidas de puro gameplay.

Mi sesión empezó con un NPC aleatorio en un mapa rodeado de misiones y diversos puntos de interés. La verdad es que cuando abrí el mapa me sentí un poco abrumado por todos los íconos en él, pero una vez que supe qué hacía cada uno de ellos me fue mucho más fácil decidir la actividad que quería llevar a cabo. Algo que me sorprendió muchísimo es la variedad de misiones y actividades que puedes hacer en Legion, desde minijuegos como dominar un balón y grafitear una pared, hasta infiltrarme en un hospital para robarme una USB o adentrarme sigilosamente en un castillo para acabar con un objetivo de alta importancia.

Cada misión puede ser completada con un sinfín de posibilidades, además de que la verticalidad en los niveles ayuda muchísimo en este apartado. Por ejemplo, en una misión debía sabotear unos vehículos en el estacionamiento de un sitio de construcción, así que decidí utilizar un operador que estuviera disfrazado como trabajador. Esto me permitió terminar la misión exitosamente sin que nadie prácticamente se enterara que yo había estado ahí. Posteriormente, en una misión similar, decidí poner a prueba mi habilidad en los disparos con un operador especializado en el combate a distancia, matando a cada enemigo que se me pusiera enfrente. Por último, utilice un espía para robar información de una computadora utilizando únicamente el sigilo; haciendo parkour por los techos, hackeando puertas de manera remota y acabando con enemigos utilizando mi dron araña. De todos los estilos de juego, creo que este último fue mi favorito.

Vale la pena destacar que los controles, a pesar de estar jugando de manera remota, se sintieron bastante precisos y simples de aprender. Realmente mi único problema fue al conducir algún vehículo, ya que todos se sienten bastante pesados, incluso las motocicletas y scooters eléctricos. Fuera de eso, me fue muy fácil trasladarme por los diferentes niveles del juego y los botones respondían correctamente a mis comandos.

Admito que yo no soy fan de la idea de tener a múltiples personajes jugables, y eso de poder reclutar a cualquier NPC la verdad se me hacía cero atractivo. En práctica la idea funciona mejor de lo que esperaba y te explico por qué. Digamos que cada NPC tiene una “clase diferente”; un agente federal será mejor en escenarios de combate, mientras que un ladrón tendrá mayor facilidad al momento de infiltrarse en algún lugar. Estas “clases”, por decirlo de cierta manera, pueden ser personalizadas según tus necesidades. La personalización va desde el aspecto físico, hasta los gadgets que llevaremos en las misiones. Dependiendo del tipo de misión querrás equipar un gadget diferente, ya que algunos están más orientados hacia el sigilo mientras que otros hacia el sabotaje y el hackeo. En general, quede satisfecho con este sistema y me intriga la cantidad de posibilidades que encontraré en el juego completo.

Sí, estamos frente a otro juego de mundo abierto, así que hay ciertos elementos con los cuales muchos de nosotros ya estamos familiarizados. Cada zona del mapa debe ser “liberada” a través de diferentes misiones, y una vez que hayamos completado cierto número de ellas, se desbloqueará otra de mayor importancia que finalmente nos permitirá tomar control de esa zona. La mayoría de estas misiones incluyen una breve cinemática, pero creo que no pasará mucho tiempo antes de que se repita la misma una y otra vez. Cuando logremos recuperar una zona se nos recompensará con un nuevo operador “mejorado”.

En general, estoy muy satisfecho con lo que pude jugar de Watch Dogs: Legion. Anteriormente, este juego no era uno de mis prioritarios para este año, pero después de esta sesión con él, mi nivel de interés por él ha aumentado considerablemente. Aunque todavía falta poco menos de un mes para su lanzamiento, esta versión temprana que pude probar se sintió muy bien optimizada y con muy pocos bugs y glitches, un fuerte indicador de que el producto que llegue a nuestras manos estará todavía más refinado y pulido.

Watch Dogs: Legion saldrá a la venta el próximo 29 de octubre para PS4, Xbox One y PC.