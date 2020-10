Hyrule Warriors: Age of Calamity nos muestra a sus protagonistas en nuevo tráiler

El próximo mes de noviembre veremos la llegada del PlayStation 5 y Xbox Series X. Sin embargo, los fans de Nintendo no serán abandonados este mes, ya que los usuarios del Switch podrán adquirir Hyrule Warriors: Age of Calamity, una precuela de Breath of the Wild, el cual ha estrenado un nuevo tráiler del día de hoy.

Conocido como Untold Chronicles From 100 Years Past, este tráiler dura menos de un minuto y nos presenta a los aliados que acompañarán a Link en esta aventura de la cual ya conocemos el desenlace.

Como pudieron ver, el tráiler nos presenta a una joven Purah, personaje que vimos en Breath of the Wild con una apariencia diferente. Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará a Nintendo Switch el próximo 20 de noviembre. En temas relacionados, aquí puedes ver nuevas imágenes del juego, y aquí hay un gameplay de este título.

Vía: Nintendo