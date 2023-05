Cuando se trata de cosplay, el detalle es el nombre del juego. Los creadores nunca dejan de poner sangre, sudor y lágrimas en sus creaciones más impresionantes. La comunidad de Dragon Ball ha demostrado esto una y otra vez con una variedad de cosplays realmente impresionantes. Y ahora, uno de los mejores creadores de la comunidad se está volviendo viral gracias a su interpretación de Trunks del Futuro.

Por supuesto, el aspecto es cortesía de Sosenka, uno de los cosplayers más grandes en las redes sociales. El artista ha capturado la atención una y otra vez en Facebook e Instagram con sus looks en itlookslikekilled. Y como puedes ver a continuación, su interpretación de Trunks del Futuro está ganando popularidad, ya que Sosenka le ha dado al medio saiyano dos aspectos diferentes.

“Hice dos versiones de cosplay de Trunks del Futuro de DBZ, ¿cuál te gusta más? ¿La masculina o la femenina?”, dice el título del cosplay. “Utilicé una prótesis nasal hecha a mano para lograr una apariencia más masculina en el crossplay (izquierda) – obviamente, opté por una versión joven de Trunks en esta (solo con el pelo más largo)”.

Como puedes ver arriba, ambos cosplays son increíbles, por decir lo menos. El aspecto de la izquierda muestra a Trunks como lo conocemos mejor, con su cabello lila recogido hacia atrás. Vestido con una chaqueta de cuero rasgada, Trunks del Futuro se puede ver empuñando su espada en esta toma, y el aspecto se completa con unos pantalones negros sueltos.

En cuanto al cosplay de cambio de género, Trunks del Futuro adopta ropa más ajustada como puedes ver. Llevando unos pantalones de cuero ceñidos, la chaqueta de cuero de Trunks está recortada aquí para lucir una camiseta oscura. Finalmente, el cosplay le da al saiyano un peinado totalmente diferente, ya que Trunks luce largos mechones lila en esta toma.

Ambas interpretaciones muestran las impresionantes habilidades de cosplay de Sosenka, por lo que es fácil entender por qué la publicación se ha vuelto viral. Y para los fanáticos de Trunks, Dragon Ball Super actualmente se centra en el héroe con un nuevo arco que tiene lugar antes de Super Hero.

Nota del editor: Chequen el perfil de esta cosplayer, tiene cosas increíbles incluyendo cambio de género con un cosplay de Joel de The Last of Us y uno de Mr. Satan de Dragon Ball.