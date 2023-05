Bombardean Tears of the Kingdom con reseñas negativas

Apenas un día después del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el esperado título de Nintendo fue objeto de bombardeo de reseñas en Metacritic por parte de algunos usuarios, por diversas razones. Sin embargo, eso no ha impedido que los fanáticos de la serie The Legend of Zelda respondan a estas reseñas malintencionadas con puntuaciones positivas como contramedida.

A pesar de los esfuerzos de los que bombardearon las reseñas, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se considera uno de los juegos con mejores críticas de todos los tiempos. En Metacritic, el juego tiene una puntuación agregada de 96 en el momento de escribir esto, basada en reseñas de varios críticos de medios. También es el tercer juego mejor calificado para Switch en el sitio, solo detrás de Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, ambos con una puntuación agregada de 97. Sin embargo, con casi 200 reseñas de usuarios, los esfuerzos por bombardear las reseñas del juego han encontrado una resistencia igualmente fuerte por parte de los fanáticos de Zelda.

Según un usuario de Twitter llamado mrpyo1, hoy mismo la gente comenzó a bombardear las reseñas de Tears of the Kingdom con puntuaciones de 0 y 1 con la esperanza de reducir considerablemente la puntuación. En un momento, la puntuación de los usuarios fue tan baja como 5.6. Sin embargo, las reseñas negativas encontraron una feroz resistencia por parte de otros usuarios, ya que algunos contrarrestaron con puntuaciones de 9 y 10. Si bien la mayoría de las reseñas han abordado algunas de las quejas legítimas que los jugadores han tenido con Tears of the Kingdom en general, las reseñas de baja calidad no han logrado influir en las opiniones sobre el juego en su mayor parte.

En el momento de escribir esto, la puntuación de los usuarios ha vuelto a subir desde 5.6 hasta alrededor de 7.9 y 8.0, con algunas fluctuaciones menores a medida que los usuarios continúan publicando puntuaciones en el sitio. Recientemente, Metacritic y Fandom respondieron al bombardeo de reseñas en juegos de alto perfil, como el DLC The Burning Shores para Horizon Forbidden West, eliminando las puntuaciones más atroces y infundadas del sitio. Fandom afirmó que se implementarán más herramientas para combatir el bombardeo de reseñas en los próximos meses. Pero en cuanto a la recuperación de la puntuación de los usuarios de Tears of the Kingdom, no está claro si esto se debió a los esfuerzos de los fanáticos de Zelda que contraatacaron, a la eliminación proactiva de algunas reseñas negativas por parte de Metacritic, o a una combinación de ambos.

Si bien Nintendo y sus juegos nunca han sido inmunes a críticas legítimas, como las reseñas dejadas después del lanzamiento de Pokemon Scarlet & Violet, eso no ha impedido que los jugadores los defiendan o los critiquen. Pero en el caso de Tears of the Kingdom, las reseñas claramente han estado a favor del juego, sin importar cuáles sean las puntuaciones.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya está disponible para Nintendo Switch.

UPDATE: En estos momentos, los fans elevaron la calificación hasta 8.6

Vía: Game Rant