Cosplay de Número 18 de Dragon Ball impresiona a los fans

No hay duda de que Dragon Ball es una franquicia intergeneracional, pues no importa cuántos años pasen, sigue generando fanáticos alrededor del mundo debido a su trama sencilla y personajes carismáticos que se ganan el cariño de la audiencia al instante. Uno de los combatientes más queridos es la Androide 18, quien en su momento tuvo su momento de gloria y que a la vez genera suspiros a pesar de no existir en la vida real, pero los cosplayers hacen su intento para dar una idea de cómo luciría.

El fandom ha quedado impresionado con un reciente cosplay de la chica robot, realizado por la usuaria de Twitter @LeesiBB. La interpretación se volvió viral rápidamente, con muchos fanáticos calificándola como uno de los mejores cosplays del personaje.

El reconocimiento se debe en gran parte a la fidelidad con la que la cosplayer recreó el look de Androide 18, incluyendo su icónico cabello rubio y el atuendo que utilizó durante la saga de Majin Buu. La vestimenta del personaje ha sido un aspecto clave de su diseño, y este cosplay logró capturar su esencia a la perfección, lo que demuestra el nivel de dedicación de la comunidad.

Aquí la puedes ver:

Además, esta representación recordó a muchos por qué Androide 18 es una de las mujeres más fuertes y carismáticas de la serie. A pesar de no haber tenido muchas peleas en la franquicia, su enfrentamiento contra Vegeta, donde le rompió el brazo con facilidad, dejó una impresión imborrable y se ha convertido en una escena icónica.

El personaje debutó en Dragon Ball Z como una de las creaciones del Dr. Gero para eliminar a Gokú. Sin embargo, tanto ella como su hermano, Androide 17, nunca estuvieron realmente interesados en cumplir con ese objetivo. Durante la saga, fue absorbida por el villano y estuvo fuera de combate hasta que Gohan logró liberarla.

Con el tiempo, construyó su propia vida, casándose con Krillin y teniendo una hija, Marron, lo que consolidó su lugar como uno de los personajes más queridos del universo Dragon Ball. Incluso participó en el torneo del poder de Super.

Vía: SportsKeeda