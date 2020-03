Consigue una copia gratuita de HITMAN: The Complete First Season

IO Interactive se suma a la iniciativa de regalar juegos gratuitos durante esta época de cuarentena y distancia social. En esta ocasión, para celebrar el cuarto aniversario de HITMAN, la compañía se encuentra regalando 47,000 copias digitales de La Primera Temporada de este título.

Lo único que necesitas hacer es acceder a este link, y listo. Sin embargo, al momento de escribir esto, la página web está deshabilitada, probablemente por la gran cantidad de personas ingresando al sitio. Pero no todo está perdido, como indica un usuario en un tweet, es posible acceder a este enlace e introducir el código CELEBRATE47 junto a nuestro correo para que nos llegue la clave.

