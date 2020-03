La música de Mega Man Zero y Mega Man ZX ha llegado a Spotify

El pasado 25 de febrero vimos el lanzamiento de la Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, un paquete que incluye todos los juegos de estas dos sagas de Mega Man. A un mes de su llegada a las consolas actuales, Capcom ha liberado en las plataformas de streaming los soundtrack de estos seis títulos.

Por medio de un tweet, Capcom confirmó que los soundtrack de los cuatro juegos de Mega Man Zero y los dos de Mega Man ZX, ya están disponibles en Steam, Apple Music y Spotify. Además de las composiciones originales, también se han incluido un par de canciones de la Mega Man Zero/ZX Legacy Collection.

MUSIC START!

Soundtracks for all four Mega Man Zero games and both Mega Man ZX games are available now on Steam, Apple Music, and Spotify!

Steam: https://t.co/ZbcsGV4X7h

Apple Music: https://t.co/xBPSiBoyia

Spotify: https://t.co/9wsLsGGWEm

