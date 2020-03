Consigue Tomb Raider (2013) y cuatro juegos más gratis para tu PC

Debido al peligro que representa el virus COVID-19, varias regiones del mundo se encuentran bajo cuarentena. Para motivar a las personas de quedarse en casa y para combatir el aislamiento, varias compañías han decidido bajar el precio de sus juegos o regalarlos. Steam se ha sumado a esta iniciativa y actualmente puedes conseguir cinco títulos gratuitamente para tu PC.

Esta colección está compuesta de tres títulos indies que te ofrecerán experiencias variadas, y dos juegos de Tomb Raider, incluido el reboot de 2013 de Crystal Dynamics, Square Enix y Eidos Montreal. Esta es la lista completa y hasta cuándo estarán disponibles:

–Deiland (gratis hasta el 24 de marzo)

–Drawful 2 (gratis hasta el 10 de abril)

–Headsnatchers (gratis hasta el 22 de marzo)

–Lara Croft and The Temple of Osiris (gratis hasta el 24 de marzo)

–Tomb Raider (2013) (gratis hasta el 24 de marzo)

Así que no lo dudes y consigue una solida colección de juegos para tu PC y resguárdate del coronavirus en tu casa. En temas similares, te recordamos que también puedes conseguir gratuitamente Watch Dogs y The Stanley Parable en PC. De igual forma, el mismísimo Goku te pide que cuides tu salud en estos tiempos difíciles.

Vía: Steam