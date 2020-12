Confirmada la serie de Lando Calrissian para Disney+

Así es, Disney ha anunciado todavía otra serie más de Star Wars, esta vez, enfocada en nada más y nada menos que Lando Calrissian. Justin Simien será el encargado de dirigir el proyecto, el cual ya se encuentra en etapas tempranas de producción.

The galaxy’s favorite scoundrel, Lando Calrissian, will return in Lando, a brand-new event series for @DisneyPlus. Justin Simien (@JSim07) is in the early stages of developing the project.

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020