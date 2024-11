Comparten escena eliminada de Deadpool & Wolverine

Oficialmente el día de ayer llegó la película de Deadpool & Wolverine a streaming, cinta que por mucho ha sido una de las más exitosas de Marvel en años, y eso se debió a que este personaje por fin se integra al MCU después de haber estado en un limbo tras la compra de FOX por parte de Disney. Y ahora que el material está libre para ver en la plataforma, poco a poco se han liberado datos interesantes en torno a la filmación.

Mediante su cuenta de Twitter, el propio Ryan Reynolds liberó una escena que no se usó propiamente en el corte final que los fans vieron en los cines, en la cual se aprecia parte de la pelea que el tipo rojo tuvo con sus contrapartes de múltiples universos paralelos. Estos le empiezan a gritar tanto a él como a Wolverine, además de presentar al personaje secundario de Peter en el icónico traje.

Aquí lo puedes ver:

This scene was deleted from the film but not my heart.

Deadpool & Wolverine is out on @DisneyPlus today. pic.twitter.com/mWWoeUrfPV

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 12, 2024