Co-Fundador de CDPR da la cara y pide disculpas por el complicado lanzamiento de Cyberpunk 2077

Como ya saben, la versión de PlayStation 4 y Xbox One de Cyberpunk 2077 no cumplió con las expectativas de muchos jugadores. Aunque el juego cuenta con puntos positivos, el aspecto técnico en las consolas de previa generación ha causado una serie de controversias que han resultado en múltiples demandas en contra de CD Projekt Red, así como la retirada del juego de la PS Store. Ahora, el día de hoy, 13 de enero, Marcin Iwiński, co-fundador del estudio europeo, ha publicado una disculpa en nombre de la empresa.

El video que publicó CD Projekt Red en sus redes sociales es una disculpa para los jugadores que se sintieron decepcionados ante el estado en el que Cyberpunk 2077 llegó a consolas el mes pasado. De igual forma, Iwiński menciona que la elección de lanzar el juego al mercado no es culpa de los desarrolladores, sino que los directivos tomaron la decisión final. Esto fue lo que comentó el estudio al respecto:

Below, you’ll find CD PROJEKT’s co-founder’s personal explanation of what the days leading up to the launch of Cyberpunk 2077 looked like, sharing the studio’s perspective on what happened with the game on old-generation consoles. pic.twitter.com/XjdCKizewq

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 13, 2021