¿Te acuerdas de Clippy? Este simpático asistente virtual seguramente te acompañó durante una buena parte de tu infancia mientras hacías tus tareas en Microsoft Word. Claro, también había muchos que preferían desactivarlo por completo ya que en ocasiones podía ser un poco molesto. Bueno, te guste o no, Microsoft lo estará trayendo de vuelta como un emoji.

Esta semana, la cuenta oficial de Microsoft en Twitter compartió una imagen con Clippy, en donde prometen que si esta publicación alcance los 20 mil likes, entonces reemplazarán el emoji de clip por Clippy.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC

— Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021