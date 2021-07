CEO de Ubisoft es denunciado por ‘acoso institucional’

Una vez más, Ubisoft y su CEO, Yves Guillemot, se encuentran en medio de una polémica después de que unos ex-empleados de la compañía presentaran una demanda colectiva contra el ejecutivo por ‘acoso institucional’. Además de Guillemot, los denunciantes también han señalado a otros directivos por estos mismos cargos.

La denuncia en cuestión fue presentada el día de ayer, 15 de julio, ante el tribunal penal de Bobigny en nombre del sindicato de trabajadores francés Solidaires Informatique, quienes también iban acompañados por dos ex-empleados de Ubisoft. Acá un extracto de estas acusaciones:

“La denuncia apunta a Ubisoft como entidad legal para el acoso sexual institucional por establecer, mantener y reforzar un sistema en el que se tolera el acoso sexual porque es más rentable para la empresa mantener a los acosadores en su lugar que proteger a sus empleados.”

Como mencionaba antes, Guillemot no es el único acusado; también se señala a Serge Hascoët, ex director creativo sénior, y Tommy Francois, ex-vicepresidente editorial. Estos dos ejecutivos fueron despedidos de sus respectivos cargos el año pasado después de que varios empleados los reportaran por conductas sexuales inapropiadas en las oficinas de Ubisoft Paris. En el caso de Guillemot, se le está acusando de no hacer nada al respecto, no tanto porque él haya presentado este tipo de conductas.

Via: Kotaku