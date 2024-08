Clásicos del pasado acaparan el Nintendo Direct

La gran N preparó un tándem para transmitir dos eventos característicos de manera simultánea: Indie World y Nintendo Direct: Partner Showcase, donde se mostraron las futuras novedades de desarrolladores externos que llegarán a Nintendo Switch durante los siguientes meses para agradar a todo el público.

Konami destacó por exhibir el retorno de viejos conocidos, tratándose de Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars y Castlevania Dominus Collection, la cual incluirá las entregas de Nintendo DS, Castlevania Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, y Order of Ecclesia, además de que Limited Run Games sorprenderá en breve con una edición de colección.

Tetris, el mítico juego de hacer líneas acomodando bloques no quiso perderse la fiesta y arribará en una colección denominada Tetris Forever que incluye diversas variantes de esta franquicia más nuevas modalidades. En paralelo, Tetris de NES, desembarcará para la consola virtual.

A Capcom no le fue suficiente haber revelado Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics semanas atrás, sino que hizo lo propio con Capcom Fighting Collection 2, que hará las delicias de todos los fans del género de peleas, lo que abre la puerta a futuros lanzamientos del mismo tipo.

El compilatorio en cuestión aglutinará producciones que en su momento causaron furor en los salones arcade: Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 UPPER, Project Justice, Power Stone, Power Stone 2 y Plasma Sword: Nightmare of Bilstein.

Tales of Graces f también recibirá una versión mejorada y MySims: Cozy Bundle regresará con las icónicas entregas de Wii y Nintendo DS que lo convirtieron en una experiencia de culto al más puro estilo de Animal Crossing. Por si fuera poco, otros clásicos no tan añejos, aterrizarán para Nintendo Switch, siendo el caso de Goat Simulator 3 y Yakuza Kiwami.

En el ámbito de las novedades, se hicieron presentes Cuisineer, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, Pizza Tower, Rune Factory: Guardians of Azuma y los aclamados títulos de rol Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land y Fairy Tail 2.

Para quienes buscan pasar un rato de esparcimiento con tintes retro, no pueden dejar de lado a Coffee Talk Tokyo; Sea of Stars: Throes of the Watchmaker, la expansión del galardonado RPG inspirado en la era de los 16 bits y; Shovel Knight: Shovel of Hope DX que supone el regreso del caballero azulado.

La consola híbrida de Nintendo no se cansa de seguir albergando producciones de todo calado y aunque permanece desde hace algún tiempo en la fase final de su ciclo comercial, la realidad es que tiene todas las papeletas para convertirse en la consola más vendida de la historia y ser recordada por tener una librería espectacular.