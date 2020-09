Checa lo que incluye la edición de colección de Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará a Nintendo Switch el próximo mes de noviembre. En dado caso de que sean fans de la serie de The Legends of Zelda, les dará gusto saber que, al igual que Breath of the Wild, habrá una edición de colección, conocida como Treasure Box, y a continuación te decimos que incluye.

Este paquete especial del juego incluye:

-El juego Hyrule Warriors: Age of Calamity.

-Placa de acrílico con el arte del juego.

-Una manta en forma de paraglider.

-Dije de metal.

La Hyrule Warriors: Age of Calamity Treasure Box estará disponible a partir del 20 de noviembre y tendrá un precio de ¥16,720 yenes, aproximadamente $3,300 pesos. Sin embargo, por el momento esta edición de colección solo está confirmada para Japón, y actualmente se desconoce si llegará a Occidente.

En temas relacionados, las pre-ordenes del juego ya están disponibles en Amazon México. De igual forma, Nintendo relanzará 4 Amiibo de Breath of the Wild.

Vía: Nintendo Everything