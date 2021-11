Originalmente, el pasado fin de semana se iba a estrenar Spider-Man: No Way Home, pero esto cambió debido a la pandemia. Sin embargo parece que Marvel no se olvidó de esta fecha, ya que durante los últimos momentos del día de ayer se publicó el póster oficial de esta cinta, el cual confirma el regreso de un villano icónico.

Varios rumores han señalado que No Way Home contará con los Sinister Six como los villanos principales. Durante el primer tráiler se confirmó el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus. Ahora, el póster de esta cinta ha revelado que el Duende Verde, antagonista que fue insinuado en el previo avance, también estará de regreso.

Aunque Willem Dafoe, actor que interpretó a este personaje en la primera película de Spider-Man en el 2002, no ha confirmado su participación, el diseño que nos muestra el póster parece indicar que esta será la versión que veremos en No Way Home. Junto a esto, también se pueden apreciar truenos y arena, lo cual indica que Sandman, interpretado por Thomas Haden Church, y Electro, a cargo de Jamie Foxx, estarán de regreso.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 17 de diciembre de 2021. En temas relacionados, esta es la duración de la cinta. De igual forma, Spider-Man por fin llegará a Marvel’s Avengers este mes.

Nota del Autor:

Aunque es genial ver a estos actores una vez más en sus papeles de villanos, aún hay dudas sobre cómo es que la cinta logra balancear todos estos personajes, algo que no es sencillo. Recordemos que las peores películas de Spider-Man se han caracterizado por tener varios villanos y múltiples narrativas en un solo lugar.

Vía: Marvel