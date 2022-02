La semana pasada se dio a conocer que la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos estaba investigando la reciente compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Aparentemente, esta entidad gubernamental tiene razones para creer que dicha transacción podría tener consecuencias negativas tanto para la industria, como para los consumidores.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, considera que en realidad no habrá problema alguno y que la FTC en realidad no tendría motivo alguno para intervenir. Como parte de una reciente entrevista con The Financial Times, el ejecutivo dijo lo siguiente:

“Al final del día, todo este análisis se debe realizar desde una perspectiva sobre la categoría de la cual estamos hablando, pero ¿qué pasa con la estructura del mercado? Incluso después de esta adquisición, seguiremos estando en tercer lugar. Esto solo demuestra lo fragmentadas que están estas plataformas de creación de contenidos. Esa es la categoría fundamental. Sí, seremos uno de los grandes jugadores en lo que es un lugar altamente fragmentado.”

Básicamente, Nadella dijo que incluso con la compra de Activision Blizzard, Microsoft y Xbox no podrían ser considerados como un monopolio puesto que siguen estando en tercer lugar de ganancias dentro de la industria del gaming, por debajo de Sony y Tencent en segundo y primer lugar respectivamente.

Nota del editor: Nadella tiene un punto, pero también se dice que la FTC se ha vuelto un poco más estricta en cuanto a sus investigaciones. Tampoco creo que vaya a haber problema alguno con esta transacción, pero tal vez sí deberíamos prepararnos en caso de que el acuerdo entre ambas compañías se prolongue por un poco más de lo esperado.

Via: IGN