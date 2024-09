La revelación del PlayStation 5 Pro no ha sido del agrado de todos. Una simple mirada a las redes sociales deja en claro que esta consola se enfrenta a una resistencia masiva. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que el video oficial de la consola ya cuenta con casi 130 mil dislikes en YouTube.

En estos momentos, la revelación oficial del PlayStation 5 Pro por parte de Mark Cerny cuenta con más de 128 mil dislikes en YouTube, un número que va en aumento con cada segundo que pasa. Esto deja más que en claro que la recepción no ha sido la que Sony esperaba, especialmente después de años de rumores y especulaciones por parte de la comunidad.

Si bien el PS5 Pro por fin ofrecerá la promesa de jugar a 4K y 60fps, todo gracias a una serie de mejoras sustanciales y el uso de tecnología nueva, el público ha encontrado una serie de problemas notorios con esta consola. Para comenzar, el costo de $700 dólares es algo que muchos consideran ridículo, y otros más prefieren usar este dinero para comprar una PC.

Esto no es todo, puesto que muchos han señalado que el paquete está incompleto. Los $700 dólares incluyen un PS5 Pro, un DualSense y Astro’s Playroom. En la caja no se incluye un lector de discos y la base de la consola, dos elementos que se tienen que comprar por separado, y no son necesariamente baratos. De esta forma, muchos han señalado que Sony ha eliminado elementos necesarios para la consola.

Esta mala recepción seguirá creciendo en los próximos días, y si bien parte de las opiniones negativas desaparecerán una vez que la consola llegue a nuestras manos, la perspectiva poco favorable se mantendrá vigente por mucho tiempo. En temas relacionados, Sony venderá el PS5 a mitad de precio. De igual forma, esto es lo que podría costar el PS5 Pro en México.

Nota del Autor:

Esta recepción era de esperarse. Si bien lo del precio es un elemento con múltiples vertientes, el no incluir el lector de discos y el estante en el paquete es una mala decisión que debe ser criticada. Estos son elementos esenciales para la consola, y si bien algunos podrían crear un argumento sobre cómo el lector de discos no es tan necesario, no hay excusa para el estante.

