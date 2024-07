Cambian nombre de último episodio de The Boys

Hace poco se estrenó el capítulo que dio cierre a la cuarta temporada de The Boys, mismo que originalmente contaba con una entrada de lo más normal, pero que tuvo que ser modificado al poco tiempo, y eso se debe a un hecho muy fuerte ocurrido en los Estados Unidos. Para quien no esté enterado, hace una semana aproximadamente se dio un ataque en el meeting al que estaba asistiendo Donald Trump con su campaña a la presidencia del país, y que no está de más decir, tuvo heridos de por medio.

Muchos se han fijado en el servicio de Prime Video que antes el episodio llevaba el nombre de Assassination Run, pero ahora ha sido totalmente retirado para nombrarse simplemente como “final de temporada”, en este tenemos a un Homelander más desatado que nunca. A eso se agrega una pantalla previa que dice lo siguiente: “Cualquier parecido con acontecimientos recientes es pura coincidencia y no ha sido intencionado.”

Incluso dejaron el siguiente comunicado en las redes:

Con este mensaje, Amazon ha querido verse empático con la situación, ya que por muy poco el político pierde la vida en el atentado de no ser por un error de cálculo por parte del atacante, el cual a los segundos de cometer el crimen terminó abatido por agentes especiales en dicho escenario. De igual manera, una persona terminó falleciendo por el incidente, y a partir de ese momento la seguridad se ha triplicado para evitar situaciones lamentables de este tipo.

Recuerda que The Boys está disponible en Prime Video.

Vía: Instagram

Nota del autor: Es un hecho bastante extraño que al menos no se cobró la vida de decenas de personas, pero es muy triste que alguien sí resulto perjudicado. Por su parte, hasta los productos de entretenimiento deben mantener prudencia.