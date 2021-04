Cada uno de los estudios de Activision ya trabajan en Call of Duty

El día de ayer por la tarde, Toys for Bob, desarrolladores de Crash Bandicoot 4, anunciaron que ahora estarían apoyando a Activision y Raven Software con el desarrollo de la Tercera Temporada de contenido para Call of Duty: Warzone y Black Ops Cold War. Esto significa que cada uno de los estudios que son propiedad de Activision ya están trabajando en algo relacionado a Call of Duty de una u otra manera.

Básicamente, así es como está la cosa dentro de Activision:

– Toys for Bob trabaja en Warzone.

– Raven Software ha trabajado en Call of Duty desde 2010.

– Activision Shanghai trabaja en Call of Duty Online.

– Demonware brinda soporte para los servidores de Call of Duty.

– High Moon Studios trabaja como estudio de apoyo para Call of Duty.

– Beenox lleva trabajando en Call of Duty desde Black Ops III.

– Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer se han turnado año tras año con cada Call of Duty nuevo.

Por supuesto, Blizzard también vende los juegos de Call of Duty a través de Battle.net en PC, así que en cierto sentido también está contribuyendo al éxito de la franquicia. Este movimiento no debería sorprendernos en absoluto, puesto que CoD es la franquicia más grande de Activision, y una de las más grandes en todo el medio.

Fuente: Kotaku