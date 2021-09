BOTW y Splatoon 2 llegarán con sus DLC a Japón

The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Splatoon 2 son unos de los juegos más grandes en el Nintendo Switch. Estos títulos no solo nos dan acceso a cientos de horas de diversión, sino que también tuvieron DLC de paga que ofrecen contenido adicional que expande estas experiencias. Ahora, recientemente se dio a conocer que estas dos entregas tendrán un re-lanzamiento, las cuales tendrán incluido todo el DLC en un solo paquete.

Como parte de los anuncios del Nintendo Direct de Japón, se ha confirmado que Breath of the Wild y Splatoon 2 serán re-lanzados con sus DLC en un solo paquete el próximo 8 de octubre. Lamentablemente, este anuncio solo confirma un lanzamiento para Japón por el momento, y actualmente se desconoce si estos paquetes también estarán disponibles en occidente en un futuro.

Breath of the Wild estará acompañado del Expansion Pass, el cual nos da acceso a dos DLC. Uno incluye una mayor dificultad y una serie de retos para desbloquear el verdadero potencial de la Master Sword, y el otro ofrece nuevos Shrines y expande la historia del juego. Cada contenido también agrega más trajes y elementos adicionales.

Por su parte, la Octo Expansion estará incluida en Splatoon 2, la cual agrega una nueva campaña, formas de juego, armas, elementos cosméticos y mucho más. Recordemos que esta entrega recibió varias actualizaciones gratuitas, las cuales también ya estarán incluidas en el paquete.

Estos re-lanzamientos de Breath of the Wild y Splatoon 2 llegarán al mercado de Japón el próximo 8 de octubre. En temas relacionados, estos fueron los anuncios del Nintendo Direct de ayer.

Vía: Nintendo Everything