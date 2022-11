Bob Iger regresa como CEO de The Walt Disney Co.

Hace un par de días se reveló el más reciente informe financiero por parte de Disney, en donde se reportaron pérdidas de $1.5 mil millones de dólares, y para contrarrestar esto, se anunciaron despidos, congelamiento de contrataciones específicas y límites de viaje. Ahora, el día de ayer, de manera inesperada, se confirmó que Bob Chapek deja su puesto como CEO de The Walt Disney Co., y en su lugar veremos una vez más a Bob Iger.

Este anuncio se dio a conocer por medio de la junta directiva de The Walt Disney Co. el día de ayer, y es una decisión que entra en efecto de forma inmediata. Recordemos que Bob Iger dejó su puesto como CEO de esta compañía hace dos años. Esto fue lo que comentó Susan Arnold, presidenta dela junta directiva, al respecto:

“Agradecemos a Bob Chapek por su servicio a Disney durante su larga carrera, incluida la conducción de la empresa a través de los desafíos sin precedentes de la pandemia. La Junta ha concluido que, a medida que Disney se embarca en un período cada vez más complejo de transformación de la industria, Bob Iger se encuentra en una posición única para liderar a la compañía durante este período crucial”.

Iger tuvo el puesto de CEO de The Walt Disney Co. entre 2005 y 2020, periodo de gran crecimiento para la compañía, en donde se llevaron a cabo la compra de Lucasfilm, Marvel, 21st Century Fox y Pixar, así como la creación de Disney+. Por su parte, Chapek tomó esta posición en 2020, y se enfrentó a múltiples problemas ocasionados por la pandemia, y varios escándalos, como la disputa salarial entre el estudio y Scarlett Johansson, así como por su respuesta inicial al controversial proyecto de ley “Don’t Say Gay” de Florida.

De esta forma, la junta directiva espera que el regreso de Iger a este puesto sea positivo, y logre ofrecer la estabilidad que el mandato de Chapek no tuvo en los últimos dos años. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el reporte financiero de Disney aquí. De igual forma, una secuela de Viernes de Locos podría estar en desarrollo.

Nota del Editor:

Bob Iger es un buen hombre de negocios, y muchos fans de Disney están contentos con esta decisión. Aunque la pandemia jugó un papel importante en los últimos dos años, el mandato de Chapek también estuvo plagado de una serie de problemas que no fueron manejados de la forma adecuada. Esperemos que este cambio sea favorable para la compañía.

