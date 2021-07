BioWare se disculpa por su ausencia en el EA Play y comparte nuevo arte de Dragon Age 4

Por si no estabas enterado, BioWare ha confirmado que no estarán presentes en el EA Play de este mes, es decir, no tendremos ningún tipo de novedad relacionada a Dragon Age 4 ni al próximo Mass Effect. La desarrolladora lamenta no poder acompañarnos durante este evento, pero para compensarlo, han liberado un nuevo vistazo al siguiente Dragon Age.

Vía Twitter, Christian Dailey, productor ejecutivo de Dragon Age 4, ha compartido el siguiente mensaje acompañado por nuevo arte conceptual del juego:

Hi Friends – sorry for no EA Play news this year but please know that the team is heads down with a lot of momentum and making great progress. We are excited to share more when the time is right. Please stay safe and have a great weekend! @SerGoldman @dragonage pic.twitter.com/eveXFbJtgY

— Christian Dailey (@ChristianDailey) July 2, 2021