Bethesda también ha retirado sus juegos de GeForce Now

A pesar de que GeForce Now, el servicio de streaming de Nvidia tiene el perfil necesario para ser la competencia directa de Google Stadia, parece que no todo va bien para la nueva plataforma. Hace un par de semanas, Activision Blizzard retiró todo su catálogo de juegos, y ahora Bethesda ha realizado lo mismo.

Nvidia hizo el anuncio en sus foros, pero no amplió las razones por las que todos los juegos de Bethesda, a excepción de Wolfenstein: Youngblood, que permanece en el servicio, tuvieron que retirarse.

“Tenga en cuenta que la mayoría de los títulos de Bethesda Softworks se eliminarán hoy del servicio GeForce Now. Wolfenstein Youngblood permanecerá para todos los miembros. Los miembros fundadores pueden continuar experimentando el juego con RTX On”.

GeForce Now es un servicio de transmisión de juegos en la misma línea básica de Google Stadia. No compras juegos específicamente para GeForce Now, sino que el servicio se vincula con las plataformas de juegos de PC existentes, como Steam y la tienda Epic Games, y te permite transmitir los juegos que posees allí en cualquier PC.

Recientemente se anunció que Cyberpunk 2077 también llegará a esta plataforma el día de lanzamiento.

Vía: Nvidia