Bethesda habla sobre el desarrollo de Fallout 5

El éxito de la serie de Fallout fue tan grande, que los fans no pueden esperar por la siguiente entrega en la serie de videojuegos. Recordemos que Bethesda confirmó que Fallout 5 será el siguiente título en el que trabajarán después de The Elder Scrolls VI. De esta forma, un desarrollador por fin rompió el silencio, y reveló por qué no hemos escuchado nada sobre nuestra siguiente aventura en el yermo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Emil Pagliarulo, director de diseño de estudio en Bethesda Game Studios y desarrollador de la serie Fallout desde hace mucho tiempo, confirmó que la razón por la cual no hemos tenido nuevas noticias sobre Fallout 5 ha sido porque el estudio no ha tenido tiempo para trabajar en este proyecto. Esto fue lo que comentó al respecto:

At the end of the day, though, it always comes down to that most important resource of all – people. As with any dev team, we have talented folks who need time to make great stuff. So we can't do everything at once. Institute scientists are hard at work on cloning initiatives! 😉

— Emil Pagliarulo (@Dezinuh) April 15, 2024