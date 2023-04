Berserk tendrá nuevo capítulo en formato manga

Desafortunadamente hace no mucho tiempo falleció Kentaro Miura, autor de una de las obras que más se esperaba tuviera una conclusión, Berserk, y con esto se anunció que la franquicia estaría en pausa de forma indefinida. Sin embargo, existen guiones que se quedaron en papel, por lo que quienes fueron sus asistentes darán el cierre digno a la franquicia.

Según lo comentado por una cuenta de Twitter llamada Manga Mogura RE, el manga va a continuar dentro de algunos días con un nuevo episodio, esto siguiendo la línea de donde se había quedado hasta la caída de Miura. El episodio 372 se va a lanzar en la revista conocida como Young Animal, lo mejor es que los fans no deberán esperar mucho, concretamente llega el 28 de abril.

