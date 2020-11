Bandai Namco revela los últimos dos personajes DLC para Jump Force

Pese a que Jump Force no fue el juego que los fans del anime esperaban, nadie puede negar que este título cuenta con un gran fan service. Ahora, después de una pequeña confusión, Bandai Namco ha confirmado que Giorno Giovanna de Jojo’s Bizarre Adventure y Yoruichi Shihouin de Bleach serán los últimos dos personajes del segundo pase de temporada.

Esta información no fue revelada con un tráiler, sino que la compañía japonesa confirmó la existencia de estos personajes en un mensaje, en donde se disculpan por liberar a Giorno y a Yoruichi antes de tiempo solo para un público selecto. Esto fue lo que comentó Bandai Namco:

Due to a minor technical mix-up, we have confirmed that some “work-in-progress” updates were released temporarily to small number of JUMP FORCE players.

This issue has been solved. Please see the attached for more details. pic.twitter.com/yrXrNTFDBi

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) November 18, 2020