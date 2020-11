El segundo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot por fin estará disponible la próxima semana

Después de varios teasers, Bandai Namco por fin ha revelado la fecha de lanzamiento de A New Power Awakens – Part 2, el segundo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot. Los fans de este anime podrán esperar el contenido adicional la próxima semana.

Por medio de un nuevo gameplay, el cual nos muestra una pelea entre Freezer y Vegeta, se ha confirmado que A New Power Awakens – Part 2 estará disponible el próximo 17 de noviembre. Aquellos que tienen el pase de temporada podrán acceder inmediatamente a este contenido, mientras que los demás tendrán que comprar su entrada.

On this update of DRAGON BALL Z: KAKAROT

Frieza has been resurrected, and he's got a new form! Will Vegeta be able to stop the galactic emperor?

Watch our new footage and find out when Ep. 2 of DLC 1 arrives 11/17/2020! https://t.co/0WJAkJKcpv pic.twitter.com/bNyjxQLW5E

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) November 10, 2020