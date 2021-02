Bam Margera ha sido eliminado de Jackass 4. Así fue cómo el actor reaccionó

En 2019 se reveló que una cuarta película de Jackass estaba en desarrollo. Aunque por más de un año no escuchamos mucho sobre esta producción, el día de hoy la cinta vuelve a causar conmoción, y no tiene que ver con alguna actividad que pone en riesgo la de los involucrados, sino porque Bam Margera, estrella del patinaje y de MTV, le ha pedido a sus fans que no vean la cinta, ya que él no estará presente en ella.

De acuerdo con LADBible, Margera publicó dos videos en su cuenta de Instagram, los cuales han sido eliminados, en donde revela que ha sido eliminado de Jackass 4, y le pide ayuda a los fans para crear una película con sus propias ideas. Esto fue lo que comentó:

“¿A quién carajo le importa si ya estoy borracho? Jackass me ha hecho pasar un infierno sobre ruedas durante un año y medio. Les escribí tantas ideas, y si no estoy en la película y usan mis ideas, ¿cómo crees que me hará sentir? Lo último que quiero hacer es estar en una sala del tribunal con [el director] Jeff Tremaine, lo amo. Pero joder, hombre, ¿no estoy en Jackass 4? Si alguien se preocupa por mí, no vayan a ver su película, porque haré la mía. Si alguien se preocupa por mí en absoluto, entonces tírame un maldito hueso y envía un dólar a este Venmo y cuanto más envíes, más podemos hacer, y les doy a todos el crédito por ello. Como, no puedo competir con sus $10 millones, damas y caballeros, pero si tuviera eso, haría algo extraordinario”.

Margera menciona que el estudio lo ha sometido a varias pruebas para el uso de drogas, y lo ha filmado mientras consume su medicamento antidepresivo. Por su parte, Paramount, los distribuidores de la película, no han emitido un comunicado al respecto. Después de varios retrasos causados por el COVID-19, Jackass 4 se estrenará el próximo 3 de septiembre de 2021.

Vía: LADBible