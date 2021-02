Ariana Grande resultó ser gran fan de Sackboy: A Big Adventure

Contrario a lo muchos podrían llegar a pensar, Ariana Grande en realidad es una gran fanática de los videojuegos. La popular cantante y actriz ha demostrado su amor hacia este medio en el pasado, y gracias a un fan, nos enteramos que Grande ha estado jugando Sackboy: A Big Adventure durante la cuarentena.

En una nueva sesión de preguntas y respuestas vía Twitter, Grande fue cuestionada sobre una de sus canciones que hace referencia a “un videojuego que quiere jugar a las 2 de la mañana. ¿Su respuesta? Así es, Sackboy: A Big Adventure.

