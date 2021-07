Baldo: The Guardian Owls ya tiene fecha de lanzamiento

En 2019, un pequeño juego indie conocido como Baldo: The Guardian Owls llamó la atención de los fans por su increíble estilo visual similar al de Studio Ghibli, así como un gameplay que parecía sacado de The Legend of Zelda. Bueno, pues tras mucho tiempo de espera, finalmente tenemos su fecha de lanzamiento.

Como pudiste ver, el juego estará disponible el próximo 27 de agosto para todas las plataformas posibles. El título está siendo desarrollado por Naps Teams, quienes lo describen como una experiencia llena de calabozos y acertijos.

“Recorre este cautivador mundo abierto como Baldo, y conoce a un montón de personajes inolvidables mientras buscas descifrar la críptica profecía. Descubre nuevos pueblos y sus distintivos habitantes, lucha contra feroces enemigos, descubre templos ocultos, y colecciona objetos mágicos y mundanos para obtener nuevas y poderosas armas, o ayuda para desarrollar los secretos de esta misteriosa tierra.”

Baldo: The Guardian Owls llega a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 27 de agosto.

