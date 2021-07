La cuenta de Among Us en Twitter suele estar llena de información interesante sobre el juego, y el más reciente dato no es la excepción: el equipo ha estado monitoreando los colores favoritos por los jugadores desde que actualizaron el título para permitir lobbies de 15 jugadores, y por acá te compartimos los resultados.

El primer lugar, para sorpresa de nadie, es el Rojo, quien sigue triunfando como el avatar oficial de Among Us. En segundo lugar tenemos el color Negro, tercer lugar Blanco, y cuarto lugar Rosado, que es diferente del Rosa en octavo lugar, y en quinto lugar el Azul.

Sorprendentemente, casi en último lugar tenemos los colores Lima y Verde, que fueron de los primeros en debutar junto con Among Us. En general, parece que a los usuarios no les gusta mucho los colores neutros, pero cuéntanos ¿en qué lugar quedó tu color favorito? Te leemos en los comentarios.

