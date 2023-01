Avatar 2 se convierte en la película más taquillera de 2022

El fin de año ha sido bastante bueno en cuanto a estreno de películas se refiere, dado que se han lanzado películas de excelencia como la secuela de El Gato con Botas, Un Vecino Gruñón, Un mundo Extraño y obviamente la cereza del pastel, Avatar: El Camino del Agua. Cinta que ha recaudado mucho dinero desde que se estrenó hace un par de semanas atrás en todas las salas del mundo.

Y ahora, un nuevo reporte asegura que la película se ha convertido en la más taquillera de 2022, superando a grandes producciones como Top Gun: Maverick y hasta las cintas de Marvel como Dr. Strange 2. Concretamente, superó los 1,500 millones de dólares, un récord que si bien no es el más alto en comparación a su antecesora, demuestra que sí surgió el interés de parte del público.

BOX OFFICE: With $1.52B, #AvatarTheWayOfWater is now the highest grossing film of 2022. Also:

– It marks James Cameron’s 3rd film to cross $1.5B globally. No other director has ever achieved that.

– #Avatar is the 1st franchise to have its Part 1 & Part 2 cross $1.5B globally pic.twitter.com/Tw5VDxphfp

— Erik Davis (@ErikDavis) January 5, 2023