Aun si juegas solo, Back 4 Blood requerirá de conexión a internet todo el tiempo

A pesar de que Back 4 Blood es un título fuertemente enfocado en el apartado multiplayer, también ofrecerá a los usuarios la posibilidad de jugar con compañeros IA. Sin embargo, de todos modos requerirás de una conexión a internet para hacerlo, aunque sus desarrolladores ya trabajan en esto.

Vía Twitter, Turtle Rock Studios confirmó lo siguiente:

We’re looking into ways we could support offline for the future but you will need an internet connection to play at launch.

