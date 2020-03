Atari planea realizar un remake de Missile Command para móviles

Vivimos en la época dorada de los remakes. Gracias al constante avance en el hardware, es posible mirar al pasado con una diferente perspectiva y darle nueva vida a los juegos de compañías como Atari. El día de hoy esta compañía ha revelado que planean celebrar el 40 aniversario de Missile Command con una versión moderna del clásico videojuego que se lanzará en dispositivos móviles esta primavera.

Missile Command: Recharged está siendo desarrollado por Nickervision Studios. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento en específico, está programado para coincidir con el 40 aniversario de la versión original de arcade esta primavera. Recharged difiere del original al incluir nuevos power ups y actualizaciones.

El gran punto de venta parece ser una nueva característica de realidad aumentada que permitirá a la gente jugar en un gabinete de arcade 3D AR. Por el momento no hay un vistazo claro, debido a que Atari sólo liberó un par de gifs y no un tráiler. Sin embargo, conforme llegue la primavera, seguramente tendremos más información de este remake y las novedades que incluirá.

Este fue el mensaje que emitió Tony Chien, vicepresidente de marketing de Atari:

“Missile Command: Recharged tiene como objetivo revitalizar la famosa IP de Missile Command apelando a los fanáticos de los lanzamientos de juegos clásicos y consolas clásicas. Los fanáticos pueden esperar el familiar y adictivo juego que destruye misiles pero con una mecánica moderna optimizada para dispositivos con pantalla táctil. Missile Command: Recharged es un título perfecto para recoger y jugar en sesiones cortas de juego de alta intensidad”.

Missile Command: Recharged se lanzará para dispositivos iOS y Android esta primavera, aunque todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento definitiva. El juego será gratuito con anuncios, o los jugadores pueden hacer una compra única para jugar sin estas intromisiones. Hablando de remakes, la tan esperada re-imaginación de Final Fantasy VII ya cuenta con un demo en la PSN. De igual forma, el supuesto remake de Knights of the Old Republic no está siendo desarrollado por EA.

Vía: Atari