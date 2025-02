Assassin’s Creed: Shadows tendrá un manga precuela

Con una fecha de lanzamiento ya definida, Ubisoft está más que listo para avanzar con las diferentes campañas publicitarias de Assassin’s Creed: Shadows. De esta forma, se ha revelado que un manga precuela de esta historia ya está en camino, y llegará a nuestras manos el mismo día en que podremos disfrutar de esta nueva entrega.

Por medio de sus redes sociales, Ubisoft ha confirmado que un manga precuela de Assassin’s Creed: Shadows estará disponible el mismo día en que el juego llegue a nuestras manos, es decir, el 20 de marzo de 2025. Sin embargo, por el momento esta obra solo estará disponible en Japón, y se desconoce cuándo es que una localización para nuestra región estará lista. Esta es su descripción oficial:

#AssassinsCreedShadows will get its own manga!

Discover the official prequel of the game. Follow the story a young Assassin apprentice, as she fights against the growing presence of the Templars order in Japan.

Available in Japan at the launch of the game and later elsewhere. pic.twitter.com/TLn6DyOVB7

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 6, 2025