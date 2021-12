Así será la caja del Steam Deck para su versión más costosa

La semana pasada pudimos conocer cómo se vería la caja del Steam Deck para sus versiones de 64GB y 256GB. Ahora, Valve ha revelado cómo será el empaque pero para su versión más costosa, es decir, la de 512GB y de una vez podemos decirte que no hay mucha diferencia entre todas ellas.

Una vez más, mediante su sitio web oficial, Valve nos compartió la caja y contenidos que vendrán incluidos con esta versión del Steam Deck:

Similar a los modelos de 64GB y 265GB, esta versión de 512GB vendrá con un estuche de transporte, el cual reemplazará por completo a la caja de cartón que sí viene con los modelos previamente mencionados. Aunque todos estos estuches tienen la misma funcionalidad, su diseño sí varía un poco en los colores del logo del Steam Deck, además de que la tela del interior es diferente. También incluye un limpiador de microfibra, algo que no viene en los otros modelos.

Recuerda que el Steam Deck estará llegando al mercado en febrero de 2022.

Nota del editor: Todavía no me termina de convencer el concepto del Steam Deck. Para algunos, la idea de que sea una mini computadora en lugar de una consola tradicional puede sonar atractivo, pero para mí es todo lo contrario. No sé qué tan exitosa vaya a ser, pero no siento que su futuro pueda ser prometedor.

Via: Valve