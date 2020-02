Así será el modo historia en Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Más información sobre Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha sido liberada. En esta ocasión, Bandai Namco reveló el modo historia de este juego. Este tendrá el nombre de “Episode Tuaba”, y en él asumimos el papel de la escuela secundaria Nankatsu, o Niupi, con el objetivo es ganar el campeonato nacional.

El modo también tiene una acción dramática basada en escenas famosas. Puedes ver ciertas cinemáticas de alta calidad al cumplir con ciertas condiciones durante las partidos, algo que puede ser fácil si eres un ávido fan del anime y manga de Captain Tsubasa, o Súper Campeones.

De igual forma, el modo historia cambia según lo que sucede durante los partidos. Esto incluye sucesos que no ocurrieron en la obra original. Por ejemplo, si un partido entra en penaltis, entonces se verá reflejado en la historia. Por último, Bandai Namco liberó un nuevo tráiler enfocado en los diferentes personajes y sus equipos.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a PS4, Switch y PC durante 2020, todavía no hay una fecha específica de lanzamiento. Te recordamos que puedes checar nuestro hands-on del juego aquí. De igual forma, originalmente este juego sólo iba a ser localizado para América Latina.

Vía: Siliconera