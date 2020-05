¿Así se verán las cajas del Xbox Series X?

Tras ser anunciado como un título de lanzamiento para el Xbox Series X, el sitio web oficial de Yakuza: Like a Dragon ha sido actualizado para incluir información de pre-compra sobre las diferentes plataformas en las que estará disponible. Aunque todavía no puedes pre-comprarlo para el Xbox One o Series X, puedes ver un interesante placeholder sobre su caja.

Tal y como puedes ver, la caja utilizada en el material promocional nos muestra los logos del Xbox One y Xbox Series X, además de contar con una enorme indicación de que el título está optimizado para el Series X.

Evidentemente este no será el diseño final, pero hay ciertos elementos que podrían trasplantarse al producto que eventualmente llegará a nuestras manos. También es interesante que haya un espacio en blanco a lado de Xbox One, ¿acaso se está reservando para el Xbox Series S? Solo el tiempo lo dirá.

