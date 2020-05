Aaron Greenberg responde ante las críticas del Inside Xbox de ayer

A pesar de que el Inside Xbox del día de ayer cumplió con el cometido de mostrar algunos de los juegos third party para la siguiente generación, los espectadores de esta presentación quedaron bastante insatisfechos, debido a que no vimos mucho del gameplay que tanto fue prometido. En respuesta a todos los comentarios negativos de ayer, la compañía ha emitido un comunicado.

El Inside Xbox prometía la posibilidad de ver gameplay de juegos corriendo en Xbox Series X, entre los que se incluía Assassin’s Creed: Valhalla. Sin embargo, esto no resultó ser una completa realidad, ya que en varias ocasiones se indicó que el avance es una estimación sobre cómo se podría ver el juego en la nueva consola. De esta forma, los comentarios negativos de los fans no se hicieron esperar, y en respuesta la negatividad, Aaron Greenberg, responsable del departamento de marketing de Xbox Games, emitió este comunicado:

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. ???

— Aaron Greenberg ??‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 8, 2020