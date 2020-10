Así se ve League of Legends: Wild Rift corriendo en un iPhone 12

League of Legends por fin está disponible en móviles para un selecto grupo. Aunque algunas personas ya tienen la oportunidad de disfrutar del popular MOBA en dispositivos Android, el día de hoy tuvimos el primer vistazo a este título en su versión Wild Rift corriendo en un iPhone 12.

Durante la presentación de Apple que se llevó a cabo el día de hoy, la compañía de la manzana nos dio el primer vistazo a League of Legends: Wild Rift en un dispositivo iOS, y todo gracias al poder del chip A14 Bionic que hará de procesador gráfico para esta nueva generación de smartphones.

Aunque el juego no será exclusivo de dispositivos iOS, se ha dejado en claro que será con Apple en donde se pueda encontrar la mejor experiencia posible. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento oficial de League of Legends: Wild Rift, sin embargo, se menciona que el título estará disponible a finales de año. Recordemos que algunas personas de Asia y Brasil ya se encuentran probando la fase beta.

Vía: Apple