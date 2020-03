Así se ve en acción el juego de Demon Slayer para móviles

Demon Slayer está gozando de una popularidad bastante alta recientemente, al grado de contar con dos juegos en desarrollo actualmente. El primero de estos es un título de acción para PS4. El segundo, conocido como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale, es descrito como una experiencia de “acción de supervivencia de batalla asimétrica” para dispositivos móviles, el cual estará disponible este año en Japón.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale será un título multiplayer en donde los jugadores se dividirán en dos grupos, los Demon Slayer Corps y los Demonios. Aquellos en Demon Slayer Corps deben trabajar en conjunto para exterminar a los Demonios, mientras que el otro bando debe apuntar a aniquilar a los Demon Slayer Corps.

Keppuu Kengeki Royale está siendo desarrollado por Soleil y, al igual que el título de PS4, Aniplex se encargará de publicar este juego, con Ufotable y Shueisha como productores de ambas experiencias. El juego será free-to-play, así que podrás esperar una serie de ítems que puedes comprar dentro de la experiencia. Aún no se sabe si este título llegará a Occidente.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale llegará a dispositivos móviles en Japón en 2020. El título estará disponible en iOS y en algunos celulares de Android, aunque no se especificó en cuáles no podrás jugar. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el juego de PS4 de Demon Slayer.

Vía: Gematsu