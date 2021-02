Así reaccionaron las redes sociales a las fallas masivas de internet en México

Tal parece que la vida laboral en México comenzó con el pie izquierdo la semana. Desde el día de ayer, 15 de febrero, varios usuarios han reportado fallas en los servicios de internet de varios proveedores. Esto, junto a los errores de la semana pasada, han provocado el descontento de los usuarios.

Por medio de redes sociales, varios usuarios reportaron problemas de internet en los servidores de Telmex, Izzi, Totalplay y Megacable, esto después de un mega apagón que afectó al norte de México, algo que afectó al resto del país. Aunque este problema ya fue solucionado, las fallas de internet siguen afectan a muchas personas.

El apagón se debió a un alto flujo de energía en las zonas norte y sur del país. De esta forma, el sitio de Downdetector, el cual está enfocado en las fallas de internet, comenzó a registrar varios problemas con los diferentes proveedores de este servicio desde las 8:00 AM del día de ayer. Afortunadamente, con el paso del tiempo, las cosas han comenzado a normalizarse y cada vez menos gente sufre de este problema.

