Como seguramente ya sabes, Marvel’s Guardians of the Galaxy estará llegando a Xbox Game Pass la próxima semana. Mientras que todavía no es posible precargar este juego directamente de tu consola Xbox, existe una alternativa que te permitirá descargarlo y tenerlo listo para cuando se desbloqueé el próximo 10 de marzo.

Para poder preinstalar Guardians of the Galaxy antes de tiempo, necesitarás tener la aplicación de Xbox instalada en tu dispositivo móvil. Desde ahí, será necesario que escribas el nombre del juego en el buscador. Si no te aparece en los resultados, simplemente ve al perfil de algún amigo que lo haya jugado y selecciónalo desde ahí.

Una vez que lo hayas hecho, serás recibido con una pantalla en donde podrás elegir la opción de ‘Descargar a tu consola’. Al presionar el botón, el juego se empezará a descargar en el Xbox que tengas vinculado con tu aplicación.

Si seguiste todos estos pasos, Guardians of the Galaxy ya debería estarse descargando en tu Xbox y lo tendrás listo para cuando esté disponible el 10 de marzo.

Nota del editor: Si nunca lo jugaste, te recomiendo ampliamente que lo hagas. Es una fantástica aventura que le da un toque de frescura al ya conocido equipo de héroes, y no, tiene una estructura totalmente diferente a la de Marvel’s Avengers. GOTG es un juego single-player sin ningún tipo de microtransacción con una emocional historia que seguramente te sacará muchas risas y un par de lágrimas.

Via: Xbox