Una vez más, Xbox ha demostrado que Game Pass es una gran plataforma para todos sus usuarios. Como ya es una costumbre cada dos semanas, se ha revelado una nueva selección de juegos que llegarán a este servicio en los próximos días, y la selección es de primer nivel.

A lo largo de las próximas dos semanas, juegos como Lightning Returns: Final Fantasy XIII, la conclusión de la trilogía de Final Fantasy XIII, así como Marvel’s Guardians of the Galaxy, uno de los títulos más aclamados del año pasado, y Kentucky Route Zero, una de las experiencias indie que más han llamado la atención en los últimos años, se sumarán a Xbox Game Pass. Conoce la lista completa a continuación:

–Far: Changing Tides (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy

–Microsoft Flight Simulator (Nube) – Disponible hoy

–Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Consola y PC) – 3 de marzo

–Kentucky Route Zero (Nube, Consola y PC) – 10 de marzo

–Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 10 de marzo

–Marvel’s Guardians of the Galaxy (Nube, Consola y PC) – 10 de marzo

–Young Souls (Nube, Consola y PC) – 10 de marzo

Una gran lista en general. Sin duda alguna, la selección de esta ocasión deja en claro la razón por la cual Xbox Game Pass es un fantástico servicio para sus usuarios. Solo esperemos que las siguientes listas tengan una calidad similar o mejor.

En temas relacionados, estos son los juegos que llegan a Xbox Games With Gold en marzo. De igual forma, Gabe Newell quiere integrar a Game Pass con Steam.

Nota del Editor:

Este es un gran mes para los usuarios de Game Pass. Tan solo Kentucky Route Zero ya hace que la selección valga la pena, y estamos hablando de un indie. Ahora, sumado a esto también llega Marvel’s Guardians of the Galaxy, Lightning Returns: Final Fantasy XIII, dos fantásticos juegos que valen mucho la pena, y Young Souls, un indie que ha llamado la atención, y este en particular está disponible día uno.

Vía: Xbox