El día de ayer se revelaron los juegos que llegarán a PlayStation Plus el próximo mes. Ahora, hace unos momentos se revelaron los cuatro títulos que los usuarios de Xbox Games With Gold podrán obtener sin costo adicional a partir del primer momento del 1 de marzo de 2022.

En esta ocasión, y como ya es una costumbre, no vemos un título que todos los usuarios de las consolas de Xbox deben de tener. Sin embargo, la selección en esta ocasión ofrece una serie de experiencias entretenidas que serán del agrado de más de una persona. Estos son los juegos:

–The Flame in the Flood: Disponible del 1 al 31 de marzo (Xbox One)

–Street Power Soccer: Disponible del 16 de marzo al 15 de abril (Xbox One)

-Sacred 2 Fallen Angel: Disponible del 1 al 15 de marzo (Xbox 360)

–SpongeBob’s Truth or Square: Disponible del 16 al 31 de marzo (Xbox 360)

De esta lista, The Flame in the Flood y SpongeBob’s Truth or Square probablemente sean las opciones que más llamen la atención. El primero de estos es un juego de sobrevivencia bastante interesante. Por otro lado, el juego de la esponja amarilla tal vez no sea Battle For Bikini Bottom, pero es una aventura que será del agrado de todos los fans de esta caricatura.

Como siempre, los cuatro juegos se pueden disfrutar en Xbox One y Series X|S por medio de la retrocompatibilidad. En temas relacionados, Dragon Ball FighterZ ha llegado a Xbox Game Pass en PC. De igual forma, Xbox ya tiene una mejor integración con Twitch.

Nota del Editor:

Aunque la selección de Games With Gold para marzo no sea la mejor del mundo, las opciones disponibles valen la pena y son interesantes. Quizás si no fuera por este servicio, muchas personas se perderían algunas de estas aventuras de por vida.

Vía: Xbox