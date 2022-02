Gracias a que Horizon Forbidden West es un juego exclusivo de PlayStation, era de esperarse que este título tuviera al menos una referencias a otros trabajos de los PlayStation Studios. De esta forma, se ha descubierto un easter egg de God of War, y aquí te decimos de qué se trata.

Horizon Forbidden West está repleto de diferentes coleccionables. Sin embargo, los que más nos llaman la atención son cuatro tótems, los cuales tienen los diseños de Kratos, Brok y Sindri, los enanos que nos ayudan en las más reciente aventura, así como Atreus.

Al obtener estos ítems, puedes intercambiarlos por una pintura fácil que le da a Aloy la característica marca roja que Kratos tiene en la cara. Esta no es la primera vez que algo así sucede en los juegos de PlayStation. Recordemos que Ghost of Tsushima: Director’s Cut tiene referencias a Bloodborne, Shadow of the Colossus, God of War y Horizon Zero Dawn.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Horizon Forbidden West aquí. De igual forma, esto es lo que incluye el nuevo parche del juego.

Nota del Editor:

Es bueno ver que los equipos de PlayStation Studios celebran a sus compañeros. Sin embargo, me gustaría que este tipo de referencias y easter eggs vayan más allá de un simple elemento visual y proporcionen al menos una misión secundaria bastante interesante.

Vía: GameSpot